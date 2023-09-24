Раскрыта стоимость протезов Романа Костомарова

Стоимость протезов фигуриста Романа Костомарова раскрыла его супруга Оксана Домнина в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Она сообщила, что конструкция на правой руке спортсмена обошлась в два миллиона рублей.

Домнина отметила, что ее супруг носит протез отечественного производства. Стоимость иностранных аналогов составляет от четырех миллионов рублей.

«Протезы на данном этапе мы оформили в кредит, чтобы как можно быстрее их приобрести. Дальше через какое-то время идет компенсация», — рассказала жена фигуриста.

Ранее стало известно о сохраняющихся гематоме и некрозе на руке Костомарова.