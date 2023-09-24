11:24, 24 сентября 2023
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Раскрыта стоимость протезов Романа Костомарова
Стоимость протеза фигуриста Романа Костомарова составила два миллиона рублей.
Фото: Jonathan Borba / Unsplash
Стоимость протезов фигуриста Романа Костомарова раскрыла его супруга Оксана Домнина в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Она сообщила, что конструкция на правой руке спортсмена обошлась в два миллиона рублей.
Домнина отметила, что ее супруг носит протез отечественного производства. Стоимость иностранных аналогов составляет от четырех миллионов рублей.
«Протезы на данном этапе мы оформили в кредит, чтобы как можно быстрее их приобрести. Дальше через какое-то время идет компенсация», — рассказала жена фигуриста.
Ранее стало известно о сохраняющихся гематоме и некрозе на руке Костомарова.