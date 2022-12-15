Раскрыта стоимость свадьбы рэпера Джигана и Оксаны Самойловой

Стоимость второй свадьбы рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) и блогерши Оксаны Самойловой раскрыла организатор торжества Марина Эпро. В беседе с Super она заявила, что звезды потратили около 23 миллионов рублей.

«Одна из трудностей — сшить огромное количество нарядов за это время Денису, Оксане и деткам. Я дошивала некоторые элементы прям в день свадьбы в гримерке. Но основной сложностью было внезапное появление прямой трансляции во "ВКонтакте". Мы об этом узнали за два дня, и нужно было многое изменить в техническом плане», — рассказала она.

Эпро уточнила, что самой дорогой частью свадьбы стали декор, режиссура и графика, которую отрисовывали за границей. Всего на организацию торжества ушло три с половиной недели.

Ранее в сети появились первые свадебные фото «молодоженов». На них Самойлова и Джиган позируют в домашнем интерьере, украшенном белыми цветами.