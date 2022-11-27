Москвичи начали массово скупать товары к Новому году. Спрос на такую продукцию вырос в несколько раз, о чем свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

«Россияне начали активно покупать товары к Новому году. По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве (плюс 365 процентов), Челябинске (плюс 300 процентов), Нижнем Новгороде (плюс 133 процентов), а также Новосибирске (плюс 67 процентов)», — говорится в сообщении.

Наиболее популярными товарами в этом году стали подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.

В компании рассказали, что в прошлом году такого ажиотажа на новогодние товары в ноябре не наблюдалось. Аналитики отметили, что, вероятно, таким образом россияне стремятся приблизить наступление праздника и создать атмосферу.

Ранее стали известны предпочтения москвичей при выборе новогодних украшений.