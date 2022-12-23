Названа стоимость услуги по подготовке новогоднего стола в Москве

Стоимость услуги по приготовлению блюд на новогодний стол в Москве назвали «Мосленте» в пресс-службе маркетплейса услуг YouDo. В столице перед праздником растет количество соответствующих запросов.

«Например, жители Москвы ищут повара, который возьмет на себя новогодние канапе и закуски, бизнес-заказчики — исполнителей, которые закупят и привезут 200 килограммов мандаринов, а компании — поваров на новогодние корпоративы. Если смотреть на предпочтения по блюдам, то самый высокий спрос на традиционную праздничную кухню: в топе этого года — оливье с колбасой, столичный салат с курицей и винегрет с квашеной капустой», — говорится в пресс-релизе.

Заказчики сами указывают стоимость, которую готовы заплатить за подготовку новогоднего стола, сообщают в сервисе. Так, приготовление фуршетного меню с салатами и закусками для семьи горожан будет стоить от 6500 рублей. Услуга может обойтись дешевле, если есть уже сформированные пожелания к меню — такие задания стоят от трех до семи тысяч рублей.

«Средний чек на приготовление еды в декабре составил 4731 рубль. Однако по городам он разный. Больше всего готовы потратить на новогодний стол жители Краснодара — средний чек по городу составляет 6501 рубль. На втором месте — Москва со средним чеком 5402 рубля. На третьем месте Тюмень — 3500 рублей за услугу», — рассказали в пресс-службе.

Ранее была раскрыта средняя стоимость заказа Деда Мороза и Снегурочки в столице. Она составляет 2,5 тысячи рублей за час. По России такая услуга обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей за час.