Раскрыта средняя стоимость заказа Деда Мороза и Снегурочки в Москве

Средняя стоимость заказа Деда Мороза и Снегурочки в столице составляет 2,5 тысячи рублей за час, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги». По России такая услуга обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей за час.

В ноябре 2022 года количество объявлений от Дедов Морозов и Снегурочек по стране выросло на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве предложений от аниматоров за прошедший год стало на 34 процента больше.

Специалисты сервиса дали несколько рекомендаций по выбору артистов на мероприятие. Следует ориентироваться на рейтинг аниматоров, отзывы от других пользователей, а также попросить у Деда Мороза и Снегурочки фотографии с прошлых выступлений, чтобы оценить костюмы и реквизит. «В образах героев нет места джинсам, кроссовкам или туфлям», — отметили эксперты.

Ранее москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза. Она расположена в районе Выхино-Жулебино.