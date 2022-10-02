Рудковская высказалась о стоимости замка Пугачевой

Продюсер Яна Рудковская высказалась о стоимости выставленного на продажу замка певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением она поделилась в беседе с ФАН.

По словам продюсера, цена на недвижимость сильно занижена. «В него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей! И если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», — поделилась Рудковская.

Она рассказала, что бывала в замке, и назвала строение выдающимся. Особенно Рудковская отметила большую территорию и летний театр.

Ранее эксперты оценили стоимость замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь.