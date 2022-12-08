Стала известна стоимость «золотого» Lamborghini Huracan в Москве

В Москве на платформе «Авито Авто» выставили на продажу автомобиль Lamborghini Huracan золотого цвета. Стало известно, что его стоимость составляет 19,5 миллиона рублей.

По информации в объявлении, машина была выпущена в 2017 году. Она оснащена двигателем с объемом 5,2 литра мощностью около 610 лошадиных сил. Владелец Lamborghini указал, что сначала автомобиль был красного цвета, но сейчас обклеен золотистой пленкой. За пять лет эксплуатации машиной владели два человека.

Автор объявления также готов рассмотреть варианты обмена с доплатами, но при этом настоятельно попросил не предлагать ему «Жигули».

Ранее была раскрыта стоимость упрощенной Lada Granta Classic 2022. Цены на новую машину будут стартовать с 658 300 рублей, что на 103 200 рублей ниже по сравнению с прошлогодними.