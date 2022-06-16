Раскрыта стоимость упрощенной Lada

Стоимость упрощенной Lada Granta Classic 2022 раскрыл «АвтоВАЗ». Цены на новую машину будут стартовать с 658 300 рублей, что на 103 200 рублей ниже по сравнению с прошлогодними.

«В комплектацию LADA Granta Classic’22 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками», — говорится в сообщении.

В упрощенном варианте автомобиля отсутствуют подушки безопасности, АБС и противобуксовочная система, кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, сигнализация, противотуманные фары, электростеклоподъемники задних дверей и регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте, пишет «Лента.ру».

Ранее Собянин объявил о возобновлении производства «Москвича». Данное решение позволит сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников.