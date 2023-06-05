Москвичи назвали стоимость звонка с телефона-автомата в советские годы

«Теплый, ламповый, двухкопеечный», «Две копейки всего стоил», — написали несколько подписчиков канала. «До 61 года был 15-ти копеечный», — ответил им другой.

Другие пользователи отметили, что в то время стационарные телефоны в квартирах было мало. В основном, они стояли в коммуналках и у тех, кому телефоны были необходимы по службе.

«Остальные (в основном из отдельных квартир) должны были вставать в очередь на установку телефона, и каждый знал, где ближайший автомат в округе. К 80-м очередь стала быстро продвигаться. Это еще из-за спаренных телефонов. И хорошо, если знаешь с кем тебя "спарили". В экстренном случае можно было сбегать на другой этаж и попросить повесить на время трубку», — добавил юзер.

Ранее москвичи высказались о стационарных телефонах в квартирах. Многие отметили, что уже давно ими не пользуются.