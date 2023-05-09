Москвичи высказались о стационарных телефонах в квартирах
Жители Москвы заявили о ненужности стационарного телефона в квартире.
О стационарных телефонах в квартирах высказались москвичи в комментариях под публикацией в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Многие из них заявили о ненужности такого телефонного аппарата в наши дни.
«Давно отключили», «Уж довольно давно как отключил. Достаточно бессмысленный ныне аппарат», «Я с теми, кто платит, но не пользуется. Только номер сохранился. Надо отключить, наверное, но лениво ехать», «Периодически пользуюсь. Связь на нем лучше, чем на мобильном, поэтому можно болтать часами», — прокомментировали юзеры.
Нашлись и те, кто иронично пошутили о надобности использования домашнего телефона. «Пользуюсь! На него постоянно звонят очень важные люди. То интернет предложат, то медицинские услуги, инвестиции всякие, а недавно следователь звонил и сказал, что с моего счета пытаются снять деньги мошенники!», «Конечно пользуемся, он помогает найти мобильник в квартире!» — написали они.
Горожане с телефонами в квартирах отметили, что пожилым людям пользоваться ими гораздо удобнее. Кроме того, по их мнению, стационарный телефон не вредит здоровью, в отличие от мобильного.
Ранее было названо имя первого телефонного абонента в Москве.