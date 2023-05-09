Москвичи высказались о стационарных телефонах в квартирах

О стационарных телефонах в квартирах высказались москвичи в комментариях под публикацией в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Многие из них заявили о ненужности такого телефонного аппарата в наши дни.

«Давно отключили», «Уж довольно давно как отключил. Достаточно бессмысленный ныне аппарат», «Я с теми, кто платит, но не пользуется. Только номер сохранился. Надо отключить, наверное, но лениво ехать», «Периодически пользуюсь. Связь на нем лучше, чем на мобильном, поэтому можно болтать часами», — прокомментировали юзеры.