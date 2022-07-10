Столичный брафиттер рассказал о любимом россиянками нижнем белье

Столичный брафиттер Андрей Коцюкевич в беседе с «Мослентой» рассказал о любимом россиянками нижнем белье.

Мужчина отметил, что чаще всего его клиентки в Москве выбирают нижнее белье телесного, базового цвета, так как он единственный, который не просвечивает ни через одну вещь.

«Москвички, как и русские женщины вообще, почему-то не очень любят яркое. Думаю, это тоже своего рода стереотип, рождающийся из-за все же недостаточной любви к себе», — сказал он. При этом, эксперт добавил, что если женщина все же выбирает яркое белье, то чаще всего оно красного цвета.

Ранее «чувственные» танцы в белье показала в сети популярная певица и телеведущая Ольга Бузова.