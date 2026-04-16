Столичным аллергикам посоветовали уехать из Москвы

Живущим в Москве аллергикам на время пика цветения березы и распространения другой пыльцы посоветовали уехать из города — такой совет прозвучал от заместителя главврача по клинико-экспертной работе «Института иммунологии» Евгении Назаровой и врача аллерголога-иммунолога Зои Скорпилевой. Их мнение приводит MSK1.

По словам Скорпилевой, врачи действительно советуют уехать из города на две-три недели. Причем уезжать надо в другую климатическую зону — регионы, где мало березы, нет ольхи и лещины. Для этого внутри страны подойдут южные степи (Астраханская область, Калмыкия) или северные широты (Мурманская, Архангельская области). Идеальным вариантом назвали отъезд в теплую страну с совершенно другим климатом.

Если такой возможности нет, лучше оставаться в городе и сосредоточиться на грамотной защите. В первую очередь Скорпилева предостерегла москвичей от использования народных средств и призвала идти к врачу и получать полноценную консультацию.

Принимать стоит антигистаминные препараты, а также барьерные средства — специальные назальные спреи, которые при распылении создают на слизистой носа тончайшую защитную пленку. Она работает как фильтр, не позволяя пыльце оседать и вызывать раздражение.

Скорпилева упомянула и более серьезный метод — АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Это единственный на сегодняшний день способ не просто убрать симптомы, а воздействовать на саму причину болезни. Для этого пациенту в течение длительного времени (обычно от 3 до 5 лет) вводят микродозы аллергена, постепенно повышая их. В итоге организм привыкает и перестает воспринимать пыльцу как врага.

Ранее Евгения Назарова уточняла, что пик пыления березы начнется уже в конце апреля. В этот период концентрация пыльцы в воздухе резко возрастает и может вызывать сильные симптомы.