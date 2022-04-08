Стоматолог заявила о связи выпадения зубов со стрессом

Стресс все чаще становится одной из основных причин выпадения зубов, заявила в эфире «Пятого канала» терапевт стоматологического центра Татьяна Гончарова.

Так, хронический стресс способен вызывать соматическую патологию. Например, бруксизм, когда у человека происходит непроизвольный скрежет зубов во сне.

«Бруксизм — это патологическое скрежетание зубов во сне вследствие спазма жевательной мускулатуры, оно встречается у менее чем 10% населения, но, к сожалению, ведет к перенагрузке тканей пародонта», — пояснила Гончарова.

Негативно отражается на состоянии зубов и так называемое «заедание» стресса. Гончарова уточнила, что чрезмерное потребление быстроусвояемых углеводов приводит к дефициту минеральных элементов для тканей пародонта.

При этом двумя основными причинами выпадения, по словам врача, остаются осложнения кариеса и заболевание пародонта — тканей, удерживающих зуб в его нормальном положении.

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