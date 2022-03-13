Стоматолог предупредила о влиянии COVID-19 на здоровье зубов и полости рта

Стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова предупредила о влиянии коронавируса на здоровье зубов и полости рта. Советами врача поделилось интернет-издание Sputnik.

«Основное, на что оказывает влияние COVID-19, — это микроциркуляция в деснах. В связи с этим идет массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели ковидом», — подчеркнула Кадькалова.

Стоматолог рассказала, что последствием вируса является и более длительное заживление десен после удаления зубов. Так, если обычно на это уходит пять-шесть дней, то после COVID-19 раны затягиваются по 10-14 суток.

Кадькалова отметила, что переболевший коронавирусом человек может ощущать ксеростомию, или сухость полости рта. Кроме того, COVID-19 поражает слюнные железы, а это потенциально делает пациента более уязвимым перед другими инфекциями. «Первое, с чем сталкивается вирус в организме, — это слизистая оболочка. Если снижается иммуноглобулин A, уязвимость для других вирусов возрастает. Думаю, что девять-двенадцать месяцев после коронавируса слизистая будет более уязвима», — заявила врач.

Стоматолог посоветовала перенесшим коронавирусную инфекцию людям усилить гигиену полости рта, чтобы уменьшить количество патогенных микроорганизмов во рту.

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