Стоматолог дал советы по чистке зубов детям

Советы по чистке зубов детям дал в беседе с «Мослентой» стоматолог-ортопед-ортодонт, основатель стоматологических клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук.

«В самые ранние годы, конечно, зубы ребенку чистят родители. Но в более осознанном возрасте тоже нельзя пускать процесс на самотек. Лучшее время для перехода к самостоятельной чистке — возраст 5-6 лет. После 6-7 лет пора приучать ребенка к ополаскивателям и ирригатору», — сказал стоматолог.

По словам Ковальчука, гигиенические процедуры положено проводить с момента появления первого зуба, тогда к моменту формирования полного набора молочных зубов чистка не будет для малыша чем-то необычным. Для пробуждения интереса малыша к процедуре лучше использовать яркую и похожую на игрушку зубную щетку, подбирать пасту с приятным запахом и вкусом и использовать специальные приложения для обучения ребенка в игровом формате.

Стоматолог напомнил, что паста должна быть помечена маркировкой «от ноля до трех лет», чтобы не возникло проблем, если ребенок ее проглотит.

Ранее врач дал советы по частоте посещения детского стоматолога. Чтобы избежать осложнений и преждевременной потери молочных зубов, нужно ответственно подходить к чистке, избегать дефицита витаминов и микроэлементов, посещать стоматолога не реже чем раз в полгода.