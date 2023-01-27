Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

Самые вредные для зубов продукты перечислил в беседе с «Мослентой» основатель центра протезирования зубов, главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

«Практически в каждой семье на столе периодически появляются продукты из "зоны риска". Если вы стремитесь к здоровому питанию и хотите иметь хорошие зубы, стоит убрать их из рациона или употреблять как можно реже. Среди любимых многими "вкусняшек" можно назвать пять наиболее опасных», — сказал эксперт.

На первом месте среди вредных продуктов, по словам стоматолога, находится газировка. На вторую строчку антирейтинга попали липкие конфеты (тянучки, ириски, жевательные), а третье место заняла карамель.

Хотя в шоколаде содержание сахара меньше, чем в карамели, схема воздействия такая же, отметил Отхозория. При этом он уточнил, что наименее вреден черный шоколад. Несмотря на то, что соки в десять раз менее вредны по сравнению с газировками, они тоже разрушительно влияют на зубы из-за высокого содержания сахара и кислот в составе.

Стоматолог также перечислил продукты, которые окрашивают зубную эмаль. Так, главными противниками белоснежной улыбки считаются чай, особенно зеленый, кофе, красное вино, газированные яркие напитки и энергетики, соусы (особенно соевый), ягоды и овощи яркого цвета (черника, ежевика, черная смородина, свекла, репа).

«Пейте газировку через трубочку, если совсем не можете исключить ее. Выбирайте не леденцы и тянучки, а шоколад. Выбирая между печеньем и пирожным с кремом, отдайте предпочтение плотной выпечке, поскольку более рыхлая оседает на зубах. И последнее. Старайтесь сразу очищать зубы после употребления сахаросодержащих продуктов. Или хотя бы тщательно полощите рот водой», — сказал Отхозория и отметил, что также следует поступать после употребления окрашивающих эмаль продуктов.

Ранее были перечислены требующие срочного обращения к стоматологу признаки.