Перечислены требующие срочного обращения к стоматологу признаки

Требующие срочного обращения к стоматологу признаки перечислил «Мосленте» основатель центра протезирования зубов «КИСС», главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. По его словам, проблемы с зубами многие замечают не сразу, и даже видимые симптомы болезни не всегда правильно считываются.

«Например, многие пациенты, приходя на консультацию к стоматологу, говорят о кровоточивости десен. Но заявляют об этой проблеме как о чем-то несущественном. Но важно понимать, что десна — фундамент срока службы зуба. Если во время чистки она кровоточит, это признак заболевания, поэтому необходимо срочно обратиться к врачу-пародонтологу», — сказал Отхозория.

Причиной для обращения к стоматологу является и застревание пищи в одном месте. Врач отметил, если крупные частицы пищи можно достать, то мелкие будут оставаться и провоцировать появление пародонтального кармана (полости между десной и зубом). Это, в свою очередь, чревато заболеваниями десен.

Кроме того, любые потемнения и визуальные изменения зуба свидетельствуют о кариесе и даже более глубоком поражении, а повышенная чувствительность зубов может быть следствием деминерализации эмали. Но чаще последний признак, как сообщил стоматолог, указывает на оголение шейки зуба, что требует вмешательства специалиста.

«Внимание к этим симптомам поможет сохранить здоровье зубов», — заключил Отхозория.

Ранее врач дал советы по частоте посещения детского стоматолога. Приходить на консультации важно не реже, чем раз в полгода.