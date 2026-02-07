Стоматолог перечислил опасно игнорируемые признаки заболевания десен

Десны являются фундаментом зубов. Коварство их заболевания в том, что на ранних стадиях часто ничего не болит: воспаление может развиваться тихо, а человек привыкает к симптомам и считает их нормой. Но именно первые сигналы проще всего остановить и сохранить зубы. Какие самые важные признаки нужно учитывать сейчас, рассказал в беседе с «Мослентой» врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков.

Самый ранний и частый признак — кровоточивость

Кровоточивость при чистке, использовании нити, ирригатора или даже при надкусывании яблока — это не норма. Это типичный симптом воспаления десен (гингивита). Важно понимать, что десна кровит не потому, что ее слишком тщательно чистят, а потому что ткани уже воспалены и минимальное их раздражение вызывает кровоточивость.

Другие признаки, которые сигнализируют о проблеме:

Покраснение, отек, болезненность десны (особенно по краю у зуба).

Неприятный запах изо рта или привкус, который быстро возвращается даже после чистки.

Десна «опускается», зубы визуально кажутся длиннее (рецессия).

Появились «карманы»: пища застревает, между зубом и десной будто образовалась щель (это часто признак перехода к пародонтиту).

Подвижность зубов, изменение прикуса, ощущение, что зубы разъехались.

Гингивит на ранней стадии обычно обратим, но без лечения он может перейти в пародонтит, когда страдают уже связки и кость вокруг зуба.