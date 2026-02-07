Стоматолог перечислил опасно игнорируемые признаки заболевания десен
Десны являются фундаментом зубов. Коварство их заболевания в том, что на ранних стадиях часто ничего не болит: воспаление может развиваться тихо, а человек привыкает к симптомам и считает их нормой. Но именно первые сигналы проще всего остановить и сохранить зубы. Какие самые важные признаки нужно учитывать сейчас, рассказал в беседе с «Мослентой» врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков.
Самый ранний и частый признак — кровоточивость
Кровоточивость при чистке, использовании нити, ирригатора или даже при надкусывании яблока — это не норма. Это типичный симптом воспаления десен (гингивита). Важно понимать, что десна кровит не потому, что ее слишком тщательно чистят, а потому что ткани уже воспалены и минимальное их раздражение вызывает кровоточивость.
Другие признаки, которые сигнализируют о проблеме:
- Покраснение, отек, болезненность десны (особенно по краю у зуба).
- Неприятный запах изо рта или привкус, который быстро возвращается даже после чистки.
- Десна «опускается», зубы визуально кажутся длиннее (рецессия).
- Появились «карманы»: пища застревает, между зубом и десной будто образовалась щель (это часто признак перехода к пародонтиту).
- Подвижность зубов, изменение прикуса, ощущение, что зубы разъехались.
Гингивит на ранней стадии обычно обратим, но без лечения он может перейти в пародонтит, когда страдают уже связки и кость вокруг зуба.
Главная причина — зубной налет: бактерии и продукты их жизнедеятельности раздражают десну. Если налет регулярно остается у края десны и между зубами, воспаление закрепляется. Ускоряют проблему курение, сухость во рту, гормональные изменения (например, беременность), некоторые лекарства и хронические заболевания. Но старт чаще всего один: налет + недостаточная гигиена
Магомади Халилбеков
Если проблема уже заметна, то следует не отменять чистку, а, наоборот, очищать мягко и регулярно. При этом рекомендуется заменить зубную щетку на мягкую.
Далее следует записаться к стоматологу/пародонтологу на осмотр и профессиональную гигиену: дома невозможно полностью убрать твердые отложения и поддесневой налет. Также нужно проверить технику: щетка с мягкой/средней щетиной, чистка вдоль линии десны без «пилящих» движений; ежедневно — нить или межзубные ершики (по назначению).
Незамедлительного обращения к врачу требует образование гнойной припухлости, сильная боль, температура, резкое усиление подвижности зуба.
«Кровь, запах, отек и уходящая десна — это язык, на котором организм просит о помощи. Чем раньше вы отреагируете, тем больше шансов обойтись простыми мерами — и не доводить до сложного пародонтологического лечения», — заключил специалист.
