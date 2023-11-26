Озвучивающий супергероев актер назвал главный страх своих коллег

В боязни нейросетей признался в беседе с «Мослентой» актер дубляжа Никита Моисеев.

«Мы работаем. И все боимся нейросетей, но стараемся особо об этом не думать. Можем ли мы что-то сделать с ними? Не знаю, но, если будет какая-то идея, я бы поддержал», — сказал артист.

В настоящее время, по словам Моисеева, у актеров дубляжа появилось больше работы. Причиной этому стало исчезновение монополии. Он отметил, что, если ранее все проекты уходили в студии «Пифагор» или «Мосфильм», теперь есть множество озвучек.

Ранее были раскрыты доходы российских актеров озвучки.