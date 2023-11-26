16:27, 26 ноября 2023
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Озвучивающий супергероев актер назвал главный страх своих коллег
Актер дубляжа Никита Моисеев признался в боязни нейросетей.
Фото: Unsplash
В боязни нейросетей признался в беседе с «Мослентой» актер дубляжа Никита Моисеев.
«Мы работаем. И все боимся нейросетей, но стараемся особо об этом не думать. Можем ли мы что-то сделать с ними? Не знаю, но, если будет какая-то идея, я бы поддержал», — сказал артист.
В настоящее время, по словам Моисеева, у актеров дубляжа появилось больше работы. Причиной этому стало исчезновение монополии. Он отметил, что, если ранее все проекты уходили в студии «Пифагор» или «Мосфильм», теперь есть множество озвучек.
Ранее были раскрыты доходы российских актеров озвучки.