Раскрыты главные факторы формирования страха перед ЕГЭ

Главные факторы формирования у выпускников страха перед ЕГЭ раскрыла «Мосленте» эксперт по ЕГЭ, член национального общества прикладной лингвистики МГУ имени М.В. Ломоносова Инесса Васильева.

Специалист объяснила страх экзаменов у выпускников школ давлением со стороны близких и учителей, постоянно напоминающих о важности события. Нагнетание чрезмерной ответственности действует даже на очень способных учеников, они слишком много сил и времени тратят на подготовку и могут перегореть.

Способствует появлению стресса и неумение правильно распределять время. Гиперответственные люди фактически загоняют себя: выполняют много задач, нарушают режим дня и сна, отказываются от прогулок. На длительной дистанции это не проходит бесследно как для физического, так и психического здоровья, отметила Васильева. Из-за недостатка времени также начинаются проблемы с общением. Некоторые абитуриенты ошибочно полагают, что их задача — сидеть за учебниками 24/7, забывая про то, что сохранение баланса между работой и отдыхом только улучшает эффективность.

Одиннадцатиклассники боятся и самого формата ЕГЭ. Их пугают поездка в другую школу, металлоискатели на входе, незнакомая атмосфера и бланки, при заполнении которых нельзя ошибаться. И, конечно, ко всему этому присоединяется страх плохого результата. Стресс может стать следствием собственных мыслей с негативными сценариями, постоянно прокручивающимися в голове.

Ранее был назван порядок действий при неуспешной сдаче ребенком ЕГЭ.