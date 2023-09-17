Психолог объяснила страх перемен

Страх серьезных перемен в жизни объяснила в беседе с «Мослентой» кандидат психологических наук Марина Гогуева. По ее словам, противиться изменениям склонны люди с низкой самооценкой.

«Поскольку человек считает себя недостойным, недостаточно полезным, неценным, то не ждет для себя ничего хорошего. Поэтому ничего не желает менять. В этом случае от него часто можно услышать фразы: "Не жили богато, нечего и начинать", "Не стоит менять шило на мыло", "Лишь бы хуже не стало", "И так пойдет"», — пояснила специалист.

Кроме того, страх всего нового и глобальное недоверие миру часто встречается у тех, кто воспитывался старшим поколением — бабушкой и дедушкой, которым были свойственны повышенная тревожность по любому поводу, утрированная осторожность, они часто приводили страшные примеры из военного времени или «лихих девяностых». Такой опыт отпечатывается на восприятии мира. «В этом случае часто звучат фразы: "Как страшно жить!", "Инициатива наказуема", "Никуда не лезь — целее будешь", "Тише едешь — дальше будешь", "Семь раз отмерь — один раз отрежь", "Береженого бог бережет", "Да что ты понимаешь? Поживи с мое сначала, а потом поговоришь"», — продолжила Гогуева.

Эксперт напомнила: если у человека в жизни была ситуация, на исход которой ему не удалось повлиять, у него может развиться так называемая выученная беспомощность. Это состояние появляется при негативном личном опыте или как взятый от родителей паттерн поведения: если что-то не удалось однажды, не стоит пытаться и снова. Выученная беспомощность часто проявляется в подобных выражениях: «Против системы не попрешь», «Да что тут сделаешь?», «Я никто и звать меня никак», «Ничего не попишешь».

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