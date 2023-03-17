Россияне признались в страхе упущенных возможностей (страх пропустить в жизни что-то важное, — прим. «Мосленты»). По результатам опроса специалистов издательства Inspiria, 80 процентов граждан РФ отметили у себя такой синдром. Результаты исследования появились у «Большого города».

14,8 процента страдающих от подобных переживаний жителей больших городов России испытывают страх регулярно, около 50 процентов — периодически, а 13,2 процента сталкивались с этим лишь однажды.

Самой частой причиной возникновения синдрома упущенной возможности оказался мониторинг социальных сетей — либо знакомых (более 50 процентов), либо известных личностей (40 процентов). Почти у каждого третьего хотя бы однажды это ощущение появлялось при чтении книг.

Ранее был определены музыкальные предпочтения москвичей. Большинство опрошенных жителей столицы любят слушать рок.