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06:40, 02 марта 2023
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Определены музыкальные предпочтения москвичей

Определены музыкальные предпочтения москвичей
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Музыкальные предпочтения москвичей определены в результате опроса «Мосленты». Респондентами стали 1072 жителя столицы.

Как оказалось, 77 процентов из них (823 человека), — предпочитают рок. По шесть процентов опрошенных признались в любви к шансону и поп-музыке. Еще три процента москвичей слушают народные песни.

81 человек ответили, что вообще ничего не слушают.

Ранее москвичи назвали любимые способы скоротать время в метро. Большинство респондентов — 31 процент — слушают в подземке музыку. Любимыми жанрами у них оказались рок, рэп и поп-музыка.

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