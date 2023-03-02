Определены музыкальные предпочтения москвичей

Музыкальные предпочтения москвичей определены в результате опроса «Мосленты». Респондентами стали 1072 жителя столицы.

Как оказалось, 77 процентов из них (823 человека), — предпочитают рок. По шесть процентов опрошенных признались в любви к шансону и поп-музыке. Еще три процента москвичей слушают народные песни.

81 человек ответили, что вообще ничего не слушают.

Ранее москвичи назвали любимые способы скоротать время в метро. Большинство респондентов — 31 процент — слушают в подземке музыку. Любимыми жанрами у них оказались рок, рэп и поп-музыка.