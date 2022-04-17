Россиянам назвали страны для оформления международных банковских карт

Отключение международных платежных систем Visa и Mastercard стало большой проблемой для некоторых россиян, однако в такой ситуации можно оформить карту в банке другой страны и вести расчеты с нее. Тревел-эксперт и основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская назвала «Мосленте» пять стран, где можно сделать это быстро и легко.

В первую очередь эксперт назвала Узбекистан. По ее словам, карты иностранцам выдают в любом банке, поэтому следует выбирать тот, где более подходящие условия. Для оформления карты понадобится загранпаспорт и регистрация, которую выдают в отеле.

Следующей страной Чернавская назвала Грузию. Здесь для оформления карты понадобятся загранпаспорт и документы, подтверждающие доходы. «Грузия уже несколько лет является главным направлением для рабочего туризма, местные законы позволяют легко открыть банковские счета и для физических, и для юридических лиц», — отметила она.

В Армении и Черногории, в свою очередь, также возможно оформить карты, однако это будет немного сложнее, чем в предыдущих странах. Для оформления понадобятся загранпаспорт и документы, подтверждающие доходы. В Черногории этот процесс, однако, может занять до двух недель.

Последней страной в списке Чернавская назвала Казахстан, где карту будет получить сложнее всего. Для этого нужны будут заранее полученный казахский ИНН, местная сим-карта и загранпаспорт. «К поездке за картой в Казахстан нужно подготовиться: заранее получить номер налогоплательщиках на местном аналоге Госуслуг, по прибытию купить сим-карту местного оператора и привязать ее к вашему ИНН. Заранее изучите условия и стоимость обслуживания в банках, цены могут очень разниться», — резюмировала она.

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