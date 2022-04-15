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Названы самые дешевые направления для майских путешествий

Названы самые дешевые направления для майских путешествий
Фото: Serguei Fomine / GLoballookpress.com

Самыми дешевыми направлениями для путешествий на поезде в мае стали города Переславль-Залесский, Сухиничи и Гагарин. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру» о бронированиях с 30 апреля по 10 мая.

Эксперты сообщают, что средний чек за путешествие в Переславль-Залесский Ярославской области составляет 339 рублей в одну сторону. В Сухиничи Калужской области билет в один конец стоит 361 рубль. За поездку в Гагарин Смоленской области пассажир отдаст 484 рубля. Аналитики подчеркнули, что исключили из исследования города Подмосковья.

В рейтинг наиболее востребованных направлений попали Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое. Всего путешественникам доступны поездки по 24 направлениям в 12 регионах.

Ранее россиянам назвали популярные заграничные направления для путешествий на майские праздники.

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