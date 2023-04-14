Один человек пострадал в результате стрельбы в Москве

Один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы на юго-западе Москвы, сообщает МК.RU. Конфликт между группой людей произошел на Нагорном бульваре.

По данным издания, в полицию обратился местный житель. Он увидел в окно, как в его автомобиль врезалась другая машина. После столкновения из нее и стоявшего рядом автомобиля вышли люди и начали стрелять друг в друга.

После случившегося в местную больницу поступил 29-летний житель Нагорного района столицы с огнестрельным ранением ягодицы и ног. От госпитализации он отказался и уехал в сопровождении полицейских.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее в ТиНАО произошел конфликт между группой мужчин. Один из них выстрелом ранил своего 23-летнего оппонента.