Устроившие стрельбу в Новой Москве мужчины пришли в полицию с повинной

Устроившие стрельбу на территории города Щербинка в Новой Москве мужчины пришли в полицию с повинной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, вечером в среду, 12 апреля, в ТиНАО произошел конфликт между группой мужчин. Один из них выстрелом ранил оппонента 2000 года рождения. После этого стрелявший вместе с тремя другими участниками конфликта скрылся с места происшествия на иномарке. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудники полиции обнаружили оставленный на Варшавском шоссе автомобиль подозреваемых и установили их личности. Вскоре четверо ранее скрывшихся граждан сами пришли в УВД по ТиНАО. У них изъяли охотничье гладкоствольное ружье и травматический пистолет.

По данным Baza, оставленный на Варшавке Porsche Cayenne оформлен на жителя Ингушетии, на него же зарегистрировано и несколько единиц оружия. Причиной конфликта могла стать невыплата зарплаты рабочим. Несколько уроженцев Средней Азии потребовали деньги у работодателя, но в ответ одного из них дважды ранили. После этого бригадир с товарищами скрылись на иномарке. В столице и Подмосковье был объявлен план «Перехват», патрульным полицейским рекомендовали использовать бронежилеты.

Ранее сообщалось, что 36-летнему жителю Дубны прострелили ногу в ссоре из-за девушки.