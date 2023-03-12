Россиян предупредили об опасности стремления быстрее погасить ипотеку

Об опасности стремления быстрее выплатить ипотечный долг предупредила россиян эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. В интервью радио Sputnik она призвала не тратить денежную «подушку безопасности» на погашение кредита.

По словам специалиста, многие люди так сильно мечтают избавиться от долгов перед банком, что отдают ему последние сбережения, экономя на всем и не задумываясь о завтрашнем дне. Эта стратегия весьма ненадежна, она может привести к серьезному стрессу и «хронической нехватке денег», подчеркнула эксперт.

«Если вы останетесь без финансовой подушки безопасности, в случае любого форс-мажора экстренный поиск средств может обернуться настоящим кошмаром», — заявила Соловиченко.

Эксперт добавила, что привычка экономить на своих интересах нередко загоняет человека в тупик и оборачивается сильнейшим стрессом.

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