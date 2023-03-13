«Стриптизеров» из московского метро обвинили в хулиганстве

Раздевшихся догола в вагоне московского метро пассажиров обвинили в хулиганстве, сообщает «МВД Медиа».

Личности «стриптизеров» удалось установить спустя сутки. Ими оказались молодые люди из Москвы и других регионов страны. Пятеро россиян арестованы на срок от 12 до 14 суток, а еще один нарушитель оплатит штраф.

Ранее пассажиры московского метро разделись в вагоне и попали на видео. Компания парней и девушек сняли с себя всю одежду, а затем спешно оделись.