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16:23, 13 марта 2023
1 мин.

«Стриптизеров» из московского метро обвинили в хулиганстве

Пассажиров метро арестовали и оштрафовали за стриптиз в вагоне.

«Стриптизеров» из московского метро обвинили в хулиганстве
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Раздевшихся догола в вагоне московского метро пассажиров обвинили в хулиганстве, сообщает «МВД Медиа».

Личности «стриптизеров» удалось установить спустя сутки. Ими оказались молодые люди из Москвы и других регионов страны. Пятеро россиян арестованы на срок от 12 до 14 суток, а еще один нарушитель оплатит штраф.

Ранее пассажиры московского метро разделись в вагоне и попали на видео. Компания парней и девушек сняли с себя всю одежду, а затем спешно оделись.

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