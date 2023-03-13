16:23, 13 марта 2023
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«Стриптизеров» из московского метро обвинили в хулиганстве
Пассажиров метро арестовали и оштрафовали за стриптиз в вагоне.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Раздевшихся догола в вагоне московского метро пассажиров обвинили в хулиганстве, сообщает «МВД Медиа».
Личности «стриптизеров» удалось установить спустя сутки. Ими оказались молодые люди из Москвы и других регионов страны. Пятеро россиян арестованы на срок от 12 до 14 суток, а еще один нарушитель оплатит штраф.
Ранее пассажиры московского метро разделись в вагоне и попали на видео. Компания парней и девушек сняли с себя всю одежду, а затем спешно оделись.