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09:27, 27 февраля 2023
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Пассажиры московского метро разделись в вагоне и попали на видео

Пассажиры московского метро разделись в вагоне и попали на видео
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пассажиры столичного метро разделись в вагоне и попали на видео, которое было опубликовано в группе «Подслушано метро Москвы».

Автор ролика записал на камеру компанию молодых людей, которые зашли в соседний вагон и сначала разделись догола, а потом снова оделись. Среди них были как мужчины, так и девушки. Как отметили очевидцы, инцидент произошел в районе станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро.

«Все от безделья», «Видимо, ритмичное покачивание возбудило», «Все объясняемо — скоро весна», «Зоопарк перевозит приматов», «Спор проиграли, видимо», «В военкомат собираются», «Ребята на распродаже верхней одежды работают», «В "слабо" играли, что-ли», «Весеннее обострение началось», — попытались объяснить такое поведение пользователи сети.

Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.

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