Пассажиры московского метро разделись в вагоне и попали на видео

Пассажиры столичного метро разделись в вагоне и попали на видео, которое было опубликовано в группе «Подслушано метро Москвы».

Автор ролика записал на камеру компанию молодых людей, которые зашли в соседний вагон и сначала разделись догола, а потом снова оделись. Среди них были как мужчины, так и девушки. Как отметили очевидцы, инцидент произошел в районе станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро.