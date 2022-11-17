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09:54, 17 ноября 2022
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Оказавшийся педофилом московский фотограф получил 13 лет строгого режима

Оказавшийся педофилом московский фотограф получил 13 лет строгого режима
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

К 13 годам заключения в колонии строгого режима приговорил Лефортовский районный суд столицы 45-летнего фотографа Ярослава Полякова по обвинению в трех эпизодах надругательства над несовершеннолетними, передает прокуратура Москвы.

«Он осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего")», — говорится в сообщении.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, в 2018-2020 годы оказавшийся педофилом профессиональный фотограф в арендуемой квартире-студии во время съемок надругался над тремя несовершеннолетними девочками. При этом он достоверно знал их возраст.

Ранее в Москве к 18 годам заключения приговорили серийного сетевого педофила. Его жертвами стали 20 детей из разных регионов России.

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