Строитель из Киргизии нашел объяснение низкой рождаемости в Москве

Объяснение низкой рождаемости в Москве нашел приехавший жить в столицу строитель из Киргизии Адилет Чакибашов. В интервью «Москвич Mag» он отметил, что все дело в «бездушных муравейниках».

«Раздражают высокие муравейники: они бездушные. Нужно строить уютные маленькие домики. Они не давят на психику. А в тридцатиэтажный зашел — и ничего не хочется. Поэтому здесь низкая рождаемость», — сказал он.

Собеседник издания отметил, что многодетной матери тяжело спускаться с детьми с 20 этажа, а потом смотреть за ними во дворе, где полно машин и незнакомцев. Такие ситуации увеличивают тревожность, считает Чакибашов.

«А в небольших домах всех знаешь и доверяешь им. Дети играют с соседскими, быстрее адаптируются, социализируются, становятся сплоченнее и учатся работать в команде», — добавил строитель.

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