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Африканская студентка рассказала о трудностях во время переезда в Москву

Африканская студентка рассказала о трудностях во время переезда в Москву
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Африканская студентка столичного РУДН и блогер-миллионник Масилисо Лутумба рассказала «Мосленте» о трудностях, с которыми столкнулась во время переезда в Москву.

«Переезд в Москву дался мне тяжело. Я приехала в ноябре, было очень холодно. Если в Тюмени зимой я всегда передвигалась на такси, то тут такси значительно дороже», — сказала девушка.

Иностранка отметила, что решила ограничить количество поездок по городу, чтобы сократить расходы на дорогу. Пользоваться общественным транспортом она не решилась, поскольку неоднократно плутала по метро. «К метро я так и не смогла привыкнуть: терялась там уже раз пять или шесть», — сказала Масилисо.

Ранее магистр «Что? Где? Когда?» столкнулся с проблемой при переезде в Москву. «Москва не пугала меня своими размерами и ритмом жизни, с ними я был хорошо знаком», — поделился он.

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