Суд в Москве вернул хозяйке найденную на улице другими людьми собаку

Замоскворецкий суд в Москве вернул хозяйке собаку, которая потерялась во время прогулки и попала в другую семью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный суд.

Стало известно, что сразу после продажи питомца хозяйка обратилась в полицию, где в возбуждении уголовного дела ей отказали. При этом женщина сама узнала, где находится ее собака породы самоедская лайка — ее на улице нашли другие люди и пытались присвоить себе.

Тогда владелица животного направила иск в суд «об истребовании имущества из чужого владения», а новый хозяин заявил встречный иск — о признании права собственности на безнадзорное животное.

В результате разбирательств суд вернул женщине питомца, а апелляционная инстанция отклонила жалобу нового владельца, так как новый хозяин получает право собственности на безнадзорное животное, только если старый не объявляется в течение полугода.

Ранее двух взрослых собак породы вельш-корги пемброк похитили у заводчиков в подмосковном Сергиевом Посаде. По информации источника, их общая стоимость составляет 240 тысяч рублей.