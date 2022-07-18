Арестованный проректор таможенной академии совершил суицид в камере

Уголовное дело о халатности должностных лиц возбуждено в Ногинске после суицида в камере следственного изолятора арестанта, обвиняемого в наркоторговле, передает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«16 июля 2022 года в одиночной камере обнаружено тело обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, содержащегося под стражей, с телесными повреждениями в виде резаной раны руки», — говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая (…) смерть человека») УК России.

По данным Telegram-канала Baza, в камере следственного изолятора совершил суицид проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Канал сообщает о предсмертной записке с сожалением о содеянном.

Как сообщала «Мослента», проректор академии был задержан в начале июля 2022 года. Его обвинили по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (...) в крупном размере»). Основанием стали собранные оперативными сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России материалы.