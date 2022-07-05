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Проректора подмосковной таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков

Проректора подмосковной таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

Проректора — директора подмосковного центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» заподозрили в сбыте наркотиков, сообщает в Telegram-канале Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенного преступления, а также лиц, причастных к производству и сбыту наркотических средств», — говорится в сообщении.

В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное дело пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (...) в крупном размере»). Основанием стали собранные оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России материалы, сообщает следственный орган.

Ранее машине россиянина нашли замаскированные под камни наркотики. Сотрудники ДПС остановили автомобиль каршеринговой компании, за рулем которого находился 40-летний водитель.

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