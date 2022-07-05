Проректора подмосковной таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков

Проректора — директора подмосковного центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» заподозрили в сбыте наркотиков, сообщает в Telegram-канале Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенного преступления, а также лиц, причастных к производству и сбыту наркотических средств», — говорится в сообщении.

В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное дело пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (...) в крупном размере»). Основанием стали собранные оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России материалы, сообщает следственный орган.

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