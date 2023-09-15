Доктор Павлова предупредила о «ловушке» сухофруктов
Эндокринолог Павлова предупредила о лишнем весе из-за сухофруктов.
О лишнем весе из-за чрезмерного употребления сухофруктов предупредила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
«Сухофрукты с одной стороны очень полезны, а с другой — очень коварны. Их зачастую готовят в сиропе. Можно спросить у продавца, как готовят разные сорта сухофруктов, но насколько честным будет ответ?» — заявила она.
Многие любят выкладывать сухофрукты в маленькие мисочки на рабочем столе, поэтому их очень легко переесть, заметила Павлова.
Доктор порекомендовала относиться к сухофруктам как к лекарству — «принимать» их понемногу и после еды.
Эндокринолог упомянула и о приносимой некоторыми сухофруктами пользе. Так, чернослив помогает при запорах, а инжир и курага очень полезны для сердца.
Ранее Павлова призвала отказаться от «яблочных» перекусов.