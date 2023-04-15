Дерматокосметолог назвал причину постоянной сухости губ

Причину постоянной сухости губ назвал в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Он объяснил, что сухие и потрескавшиеся губы вне зависимости от сезона, шелушение вокруг губ и в области бровей свидетельствуют об общей обезвоженности кожи и организма и дефиците витаминов группы В (особенно пиридоксина В6).

«Причина также может быть в дефиците полезных жиров из растительных масел и рыбы или в неправильном прикусе, при котором рот постоянно приоткрыт, что иссушает кожу», — объяснил врач.

Эксперт рекомендует употреблять до двух литров воды в день, обязательно сдать анализы и проконсультироваться со специалистом по приему необходимых организму витаминов и их дозировке.

Кроме того, следует обратиться к стоматологу, если причина скрывается в неправильном прикусе, добавил Ивкин.

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