Названа сумма выплат на усыновленного ребенка в Москве

Размер выплат на усыновленного ребенка в Москве назвал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Сумма составляет свыше 20 тысяч рублей в месяц.

Размер социальных выплат на усыновленного ребенка в столице варьируется от 20,8 тысячи рублей до 34,7 тысячи рублей в зависимости от его возраста и состояния здоровья. Кроме того, семьям предоставляются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в транспорте и детские путевки.

Собянин отметил, что сейчас в столице устроено в семьи порядка 94 процентов детей-сирот. Количество центров содействия семейному воспитанию (бывшие детские дома) сократилось с 47 до 13 по всему городу.

Ранее был назван способ получить в Москве пособие по безработице.