Москвичи определили сумму желаемого ежемесячного заработка
«Работа.ру»: москвичи хотели бы зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц.
Сумму желаемого ежемесячного заработка определили в исследовании сервиса «Работа.ру» жители Москвы и Московской области, они хотели бы зарабатывать более 200 тысяч рублей в зависимости от сферы занятости. Результаты опроса есть в распоряжении «Мосленты».
хотели бы зарабатывать IT-специалисты в Москве
Самые высокие зарплатные ожидания оказались у IT-специалистов, они хотели бы получать 324 тысячи рублей в месяц. Мастера из индустрии красоты назвали идеальным доход в 285 тысяч рублей. На третьем месте оказались сотрудники сферы медицины с суммой в 243 тысячи рублей.
Работники банковской сферы назвали желаемой зарплату в 237 тысяч рублей, а представители сферы недвижимости — в 236 тысяч рублей ежемесячно. Строители и маркетологи хотели бы получать 219 и 218 тысяч рублей соответственно. А самые низкие зарплатные ожидания оказались у работников сферы торговли — они хотели бы зарабатывать 198 тысяч рублей.
При этом сотрудники, работающие на удаленке, хотели бы получать значительно больше тех, кто работает в офисе (248 тысяч против 137 тысяч рублей соответственно). Самые высокие ожидания оказались у людей, работающих в гибридном формате (частично в офисе, частично из дома) — 288 тысяч рублей в месяц.
Ранее москвичи оценили необходимый им для счастья доход в 260 тысяч рублей.