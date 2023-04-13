Москвичи определили сумму желаемого ежемесячного заработка

Самые высокие зарплатные ожидания оказались у IT-специалистов, они хотели бы получать 324 тысячи рублей в месяц. Мастера из индустрии красоты назвали идеальным доход в 285 тысяч рублей. На третьем месте оказались сотрудники сферы медицины с суммой в 243 тысячи рублей.

Работники банковской сферы назвали желаемой зарплату в 237 тысяч рублей, а представители сферы недвижимости — в 236 тысяч рублей ежемесячно. Строители и маркетологи хотели бы получать 219 и 218 тысяч рублей соответственно. А самые низкие зарплатные ожидания оказались у работников сферы торговли — они хотели бы зарабатывать 198 тысяч рублей.

При этом сотрудники, работающие на удаленке, хотели бы получать значительно больше тех, кто работает в офисе (248 тысяч против 137 тысяч рублей соответственно). Самые высокие ожидания оказались у людей, работающих в гибридном формате (частично в офисе, частично из дома) — 288 тысяч рублей в месяц.

Ранее москвичи оценили необходимый им для счастья доход в 260 тысяч рублей.