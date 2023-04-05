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05:25, 05 апреля 2023
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Москвичи назвали необходимый для счастья доход

Москвичи оценили необходимый им для счастья доход в 260 тысяч рублей.

Москвичи назвали необходимый для счастья доход
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Необходимый для счастья доход назвали 1500 москвичей в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Так, для комфортной жизни жителям столицы хочется получать 260 тысяч рублей в месяц.

260
тысяч рублей в месяц

необходимо москвичам для ощущения счастья

Это максимальный показатель среди всех российских городов. На второй строчке в рейтинге оказались жители северной столицы — им для счастья нужно 230 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Владивосток, жители которого мечтают зарабатывать в среднем 220 тысяч рублей в месяц.

Ранее москвичи вспомнили способ обрести «счастье за две копейки».

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