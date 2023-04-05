Москвичи назвали необходимый для счастья доход

Это максимальный показатель среди всех российских городов. На второй строчке в рейтинге оказались жители северной столицы — им для счастья нужно 230 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Владивосток, жители которого мечтают зарабатывать в среднем 220 тысяч рублей в месяц.

Ранее москвичи вспомнили способ обрести «счастье за две копейки».