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16:28, 10 марта 2023
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Звезда российских сериалов заявила о желании сыграть суперагента в Болливуде

Актриса Аксенова призналась в мечте о роли храброй русской женщины в индийском кино.

Звезда российских сериалов заявила о желании сыграть суперагента в Болливуде
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О желании сыграть женщину-суперагента в Болливуде заявила в разговоре с Hello.ru звезда российских сериалов «Почка» и «Бывшие» Любовь Аксенова.

«Очень люблю индийское кино! Мне хотелось бы сыграть в таком», — призналась она.

Актриса уточнила, что мечтает сняться в роли храброй русской женщины-суперагента в ленте, которая воспринималась бы весело и легко, как и все творения Болливуда. Индийское кино привлекает ее тем, что там все «на грани».

«Хочу, чтобы зритель смотрел и думал: как такое вообще могло прийти в голову?!» — отметила Аксенова.

Кинозвезда не исключает вероятности, что подобная роль однажды появился в ее фильмографии.

Ранее появилась информация о выходе нового телесериала с Анастасией Заворотнюк. Актриса предстанет перед зрителем в роли судьи.

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