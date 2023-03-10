Звезда российских сериалов заявила о желании сыграть суперагента в Болливуде

О желании сыграть женщину-суперагента в Болливуде заявила в разговоре с Hello.ru звезда российских сериалов «Почка» и «Бывшие» Любовь Аксенова.

«Очень люблю индийское кино! Мне хотелось бы сыграть в таком», — призналась она.

Актриса уточнила, что мечтает сняться в роли храброй русской женщины-суперагента в ленте, которая воспринималась бы весело и легко, как и все творения Болливуда. Индийское кино привлекает ее тем, что там все «на грани».

«Хочу, чтобы зритель смотрел и думал: как такое вообще могло прийти в голову?!» — отметила Аксенова.

Кинозвезда не исключает вероятности, что подобная роль однажды появился в ее фильмографии.

Ранее появилась информация о выходе нового телесериала с Анастасией Заворотнюк. Актриса предстанет перед зрителем в роли судьи.