Диетолог Гинзбург назвал суперпродукт для диабетиков

Суперпродукт для диабетиков назвал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, морковь быстро приносит чувство сытости и снижает гликемический индекс.

Эксперт посоветовал каждый день употреблять не менее 100 граммов этого овоща. «У моркови низкий гликемический индекс, порядка 30-32 процентов. Углеводов — всего пять-шесть граммов на 100 граммов», — подчеркнул он. Полезные свойства продукта, по словам диетолога, сохраняются в вареном и тушеном виде.

Гинзбург напомнил об еще одном интересном свойстве моркови. «У этого продукта очень много пищевых волокон. Если мы что-то едим с морковью, то суммарный гликемический индекс снижается, даже если употреблять рис, белый хлеб или картофель», — объяснил врач. Кроме того, употребление этого овоща снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

Ранее Гинзбург назвал цену злоупотребления сахаром. По его словам, этот продукт в четыре раза повышает частоту появления злокачественных опухолей.