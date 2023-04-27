Супруга Диброва заявила о планах семьи уехать из России

О планах уехать из России сообщила жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, модель и блогер Полина Диброва. Она рассказала, что после новостей об увольнении супруга с Первого канала их семья решила отправиться в Африку, пишет MK.RU.

По данным издания, поехать в путешествие семья планирует уже в начале мая. Модель несколько дней жаловалась подписчикам в соцсетях на черную полосу, начавшуюся в их жизни. Она надеется, что поездка в Африку завершит череду неудач.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве. Его супруга пояснила, что перед аварией он поссорился с водителей и был нервным.