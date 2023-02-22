Люди
15:52, 22 февраля 2023
1 мин.

Синоптик дал москвичам прогноз на суровый март

Синоптик дал москвичам прогноз на суровый март
Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

Прогноз на март дал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью «Вечерней Москве» он подчеркнул, что первого весеннего тепла столичным жителям стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода установится лишь в конце первой декады апреля

«Март грядет достаточно суровым. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца, с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега», — уточнил синоптик.

При этом, добавил метеоролог, среднемесячная температура в первый месяц весны будет выше нормы на три-четыре градуса.

Ранее дату прихода климатической весны в Москву назвал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что метеорологические службы перешли на новые климатические нормы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.