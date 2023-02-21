Названа новая дата прихода климатической весны в Москву

Новую дату прихода климатической весны в Москву назвал «Ленте.ру» специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что метеорологические службы перешли на новые климатические нормы.

«Те (нормы), которыми мы пользовались ранее, говорили о том, что климатическая весна приходит в Москву 27 марта. С этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку», — сказал Леус.

Сейчас средняя дата прихода весны в столицу сместилась на 20 марта. По словам Леуса, это произошло после анализа специалистами погодных данных за последние 30 лет.

Ранее москвичам дали прогноз погоды на весну. Специалист «Фобоса» Евгений Тишковецзаявил, что на ранний приход нового сезона жителям Центральной России рассчитывать не стоит.