Из общественных туалетов в Москве вынесли сушилки для рук на сотни тысяч рублей

Дорогостоящие сушилки для рук фирмы Dyson украли неизвестные из нескольких московских заведений. По данным Telegram-канала SHOT, сумма ущерба составила несколько сотен тысяч рублей.

Электрические приборы стоимостью около 100 тысяч рублей за штуку были украдены из ресторанов в районах Коньково, Зюзино и Северное Чертаново. На данный момент неустановленных похитителей разыскивает полиция.

Ранее в Москве две проститутки обокрали 26-летнего кандидата в депутаты от ЛДПР. Девушки забрали у него фирменную сумку Louis Vuitton стоимостью 100 тысяч рублей.