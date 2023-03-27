18:41, 27 марта 2023
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Из общественных туалетов в Москве вынесли сушилки для рук на сотни тысяч рублей
SHOT: из московских ресторанов украли сушилки для рук Dyson на сотни тысяч рублей.
Фото: DFW FAA Brianvators / Wikimedia Commons
Дорогостоящие сушилки для рук фирмы Dyson украли неизвестные из нескольких московских заведений. По данным Telegram-канала SHOT, сумма ущерба составила несколько сотен тысяч рублей.
Электрические приборы стоимостью около 100 тысяч рублей за штуку были украдены из ресторанов в районах Коньково, Зюзино и Северное Чертаново. На данный момент неустановленных похитителей разыскивает полиция.
Ранее в Москве две проститутки обокрали 26-летнего кандидата в депутаты от ЛДПР. Девушки забрали у него фирменную сумку Louis Vuitton стоимостью 100 тысяч рублей.