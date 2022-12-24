Волочкова поделилась деталями о своем свадебном наряде

Деталями о своем свадебном наряде поделилась с Пятым каналом известная российская балерина Анастасия Волочкова. Она заявила, что в этот раз откажется от традиционного белого платья на ее торжестве.

«Мне не надо этих свадебных платьев, я уже их пять надела на свадьбу свою. Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном», — заявила артистка.

Волочкова уточнила, что ей хочется организовать бракосочетание «по-русски». А такой наряд она выбрала потому, что ее возлюбленный вошел в ее жизнь в образе Деда Мороза.

Ранее точным местом проведения предстоящей торжественной церемонии звезда назвала несуществующий город Новый Устюг.