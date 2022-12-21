Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

«Я себе могу позволить такую прихоть. Дед Мороз из Лапландии», — пояснила танцовщица. Однако точным местом проведения церемонии звезда назвала несуществующий город Новый Устюг.

Волочкова добавила, что для проведения свадьбы ей не хватает оленей. «Я буду в санях, но есть проблема — у нас нет оленей», — сообщила балерина. Она спросила подписчиков, не может ли кто-то из них помочь решить ей этот вопрос.

Ранее знаменитость объявила дату своей свадьбы. «Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и на следующий день после моего дня рождения — 20 января — вылетаем туда» — написала она. Она также раскрыла личность своего избранника и сообщила, что его зовут Дмитрий.