16:57, 03 июня 2023
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Свадебный танец 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем попал на видео
54-летняя певица Буланова станцевала на свадьбе с третьим мужем под песню Элтона Джона.
Кадр: @ann_semenovich
Под песню британского певца Элтона Джона станцевала на свадьбе с третьим мужем 54-летняя певица Татьяна Буланова. Кадрами с праздника поделилась певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Буланова и ее избранник, 35-летний теннисист Валерий Руднев, станцевали под песню Sorry Seems To Be The Hardest Word. Гости поддержали чету аплодисментами.
Ранее в сети опубликовали кадры с церемонии бракосочетания Булановой и Руднева в ЗАГСе. Для торжества певица выбрала пышное кружевное белое платье со шлейфом, а теннисист — костюм синего цвета.